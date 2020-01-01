Противоударные весы
Весы платформенные противоударные специально предназначены для работы с любыми грузоподъемными механизмами и способны выдерживать как горизонтальные так и вертикальные ударные перегрузки, превышающие максимальную грузоподъемность весов.
Весы платформенные противоударные «ВП» предназначены для статического взвешивания сырья и готовой продукции. Этот тип весов может применяться в различных отраслях: в металлургической промышленности, горнодобывающей, стройиндустрии, вторчерметах и других отраслях как для коммерческого учета веса, так и для технологического. Такие весы идеально подходят для работы с грузоподъемными механизмами.
Достоинства платформенных противоударных весов:
- Противоударные весы имеют кратковременную ударную перегрузочную способность от 200 (стандартное исполнение) до 500 (спец.исполнение) %
- Выдерживают как вертикальные так и боковые ударные нагрузки на платформу
- Обеспечивается защита от влияния магнитной шайбы на весы при работе с магнитным краном.
Купить платформенные противоударные весы Вы можете позвонив по номеру телефона
Стандартная комплектация противоударных весов
- Грузоприемное устройство в комплекте с защитой от горизонтальных и вертикальных ударных нагрузок и тензометрических датчиков
- Весоизмерительный прибор
- Паспорт на весы
- Руководство по эксплуатации
- Первичная поверка органа ГМС РФ
Дополнительная комплектация
-Цифровая система измерения веса (+ 45 000 рублей к каждой модели весов);
-Испольнение из нержавеющей стали
Общие характеристики весов
|Класс точности весов по ГОСТ OIML R76
|средний (III)
|Класс точности датчиков по ГОСТ 30129
|не ниже С3
|Гарантийные обязательства
|18 месяцев
|Средний срок службы по ГОСТ OIML R76
|не менее 10 лет
|Диапазон рабочих температур
|
от - 30 до +50 °С
-50 до +50°С (спец.исполнение)
|Потребляемая мощность
|не более 20 ВА
|Параметры электрического питания
|— напряжение
|от 187 до 242
|— частота
|от 49 до 51 Гц
Модельный ряд
|Модель
|Max (НПВ), кг
|Размер платформы, мм
|Цена деления, г
|«ВП-П-500-П»
|500
|750х750
|100
|750х1000
|100
|1000х1000
|100
|1250х1250
|100
|1250х1500
|100
|1500х1500
|100
|1000х2000
|100
|«ВП-П-1000-П»
|1000
|750х750
|200
|750х1000
|200
|1000х1000
|200
|1250х1250
|200
|1250х1500
|200
|1500х1500
|200
|1000х2000
|200
|«ВП-П-1500-П»
|1500
|750х750
|500
|750х1000
|500
|1000х1000
|500
|1250х1250
|500
|1250х1500
|500
|1500х1500
|500
|1000х2000
|500
|«ВП-П-2000-П»
|2000
|750х750
|500
|750х1000
|500
|1000х1000
|500
|1250х1250
|500
|1250х1500
|500
|1500х1500
|500
|1000х2000
|500
|«ВП-П-3000-П»
|3000
|750х750
|1000
|750х1000
|1000
|1000х1000
|1000
|1250х1250
|1000
|1250х1500
|1000
|1500х1500
|1000
|1000х2000
|1000
|«ВП-П-5000-П»
|5000
|750х750
|1000
|750х1000
|1000
|1000х1000
|1000
|1250х1250
|1000
|1250х1500
|1000
|1500х1500
|1000
|1000х2000
|1000
|«ВП-П-10000-П»
|10000
|ММхММ*
|2000
|2500х2500
|2000
* М – наибольший предел взвешивания, кг.