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Комплектация

Общие характеристики

Модельный ряд Весы платформенные противоударные специально предназначены для работы с любыми грузоподъемными механизмами и способны выдерживать как горизонтальные так и вертикальные ударные перегрузки, превышающие максимальную грузоподъемность весов. Весы платформенные противоударные «ВП» предназначены для статического взвешивания сырья и готовой продукции. Этот тип весов может применяться в различных отраслях: в металлургической промышленности, горнодобывающей, стройиндустрии, вторчерметах и других отраслях как для коммерческого учета веса, так и для технологического. Такие весы идеально подходят для работы с грузоподъемными механизмами. Достоинства платформенных противоударных весов: Противоударные весы имеют кратковременную ударную перегрузочную способность от 200 (стандартное исполнение) до 500 (спец.исполнение) %

Выдерживают как вертикальные так и боковые ударные нагрузки на платформу

Обеспечивается защита от влияния магнитной шайбы на весы при работе с магнитным краном. Купить платформенные противоударные весы Вы можете позвонив по номеру телефона 8 (800) 600-32-71 или нажав на кнопку "Заказать" и заполнив форму заказа Стандартная комплектация противоударных весов Грузоприемное устройство в комплекте с защитой от горизонтальных и вертикальных ударных нагрузок и тензометрических датчиков Весоизмерительный прибор Паспорт на весы Руководство по эксплуатации Первичная поверка органа ГМС РФ Дополнительная комплектация -Цифровая система измерения веса (+ 45 000 рублей к каждой модели весов); -Испольнение из нержавеющей стали Общие характеристики весов Класс точности весов по ГОСТ OIML R76 средний (III) Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 не ниже С3 Гарантийные обязательства 18 месяцев Средний срок службы по ГОСТ OIML R76 не менее 10 лет Диапазон рабочих температур от - 30 до +50 °С -50 до +50°С (спец.исполнение) Потребляемая мощность не более 20 ВА Параметры электрического питания — напряжение от 187 до 242 — частота от 49 до 51 Гц Модельный ряд Модель Max (НПВ), кг Размер платформы, мм Цена деления, г «ВП-П-500-П » 500 750х750 100 750х1000 100 1000х1000 100 1250х1250 100 1250х1500 100 1500х1500 100 1000х2000 100 «ВП -П-1000-П » 1000 750х750 200 750х1000 200 1000х1000 200 1250х1250 200 1250х1500 200 1500х1500 200 1000х2000 200 «ВП -П-1500-П » 1500 750х750 500 750х1000 500 1000х1000 500 1250х1250 500 1250х1500 500 1500х1500 500 1000х2000 500 «ВП -П-2000-П » 2000 750х750 500 750х1000 500 1000х1000 500 1250х1250 500 1250х1500 500 1500х1500 500 1000х2000 500 «ВП -П-3000-П » 3000 750х750 1000 750х1000 1000 1000х1000 1000 1250х1250 1000 1250х1500 1000 1500х1500 1000 1000х2000 1000 «ВП -П-5000-П » 5000 750х750 1000 750х1000 1000 1000х1000 1000 1250х1250 1000 1250х1500 1000 1500х1500 1000 1000х2000 1000 «ВП -П-10000-П » 10000 ММхММ* 2000 2500х2500 2000 * М – наибольший предел взвешивания, кг. Фото

Противоударные весы для труб









