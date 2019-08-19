Весы автомобильные

Фундаментные, бесфундаментные,
поосные, для спецтехники
Весы автомобильные

Вагонные весы

Повагонное взвешивание,
потележечное взвешивание
Вагонные весы

Весы платформенные

Складские, противоударные, паллетные
Весы платформенные

Конвейерные весы

Конвейерные электронные весы
Конвейерные весы

Весы для животных

Весы для животных

Крановые весы

CAS, Масса-К, Мегавес
Крановые весы

Бункерные весы и дозаторы

Бункерные весы и дозаторы
Производство весового оборудования Производство
Монтаж весов Монтаж
Автоматизация весов Автоматизация

Сильное предприятие, большие возможности!

Производственное предприятие «Завод весового оборудования» проектирует, изготавливает надёжные автомобильные весы, вагонные , конвейерные, платформенные, автоматизированные весовые комплексы, нестандартные отраслевые решения, вагонные весы с системой дозирования, грузоподъемные весоизмерительные траверсы и захваты, контрольные грузы, по доступной цене и с гарантией качества для Вашего предприятия! Осуществим монтаж и поставку весоизмерительного оборудования в любую точку земного шара, выполним сервисное обслуживание весов всех марок и производителей.

Почему клиенты
выбирают весовое оборудование «ЗВО»

  • Низкая стоимостьЭкономия за счёт мобильности непроизводственных отделов предприятия.
  • Более 10 летСпециалисты компании работают на рынке весового оборудования, имея за плечами
    сотни успешно реализованных проектов.
  • Высокое качествоКомплектующие от ведущих производителей.
  • Всегда в наличииВсегда на складе стандартный перечень весового оборудования: автомобильные весы, платформенные, весы для взвешивания животных.
  • Быстрые срокиБыстрые сроки исполнения нестандартных проектов.
  • СервисМгновенное реагирование службы
    монтажа и сервиса на заявки клиентов
    и при необходимости осуществление быстрого выезда на объект заказчика.
Гордимся работой с нашими клиентами