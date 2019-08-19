- 25 комплектов автомобильных весов, НПВ 40 т. 6,5 м., для филиалов ООО «Вторчермет НЛМК Урал, Волга, Север, Юг, Пермь, Поволжье и Черноземье - 2011 г. - 11 комплектов автомобильных весов, НПВ 40 т. 6,5 м., для филиалов ООО «Вторчермет НЛМК Запад, Юг, Восток, Север, Пермь - 2012 г. - 3 комплекта автомобильных весов НПВ 60т. 18м, в филиалы Вторчермет НЛМК Центр, - 2013 г. - 2 комплекта автомобильных с НПВ 60 т. 18 м., г.Омск, г.Чебоксары, - 1 комплект вагонных статических весов с НПВ 150 т., в г. Омск, - Строительство фундаментов и проведение монтажа и поверки для вагонных и автомобильных весов филиал Вторчермет НЛМК-Сибирь,г. Омск - 2015 г.