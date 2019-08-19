Производственное предприятие «Завод весового оборудования» проектирует, изготавливает надёжные автомобильные весы, вагонные , конвейерные, платформенные, автоматизированные весовые комплексы, нестандартные отраслевые решения, вагонные весы с системой дозирования, грузоподъемные весоизмерительные траверсы и захваты, контрольные грузы, по доступной цене и с гарантией качества для Вашего предприятия! Осуществим монтаж и поставку весоизмерительного оборудования в любую точку земного шара, выполним сервисное обслуживание весов всех марок и производителей.
- Выполнение комплекса работ по модернизации весов с удлинением ГПУ (Грузоподъемное устройство) до 24 метров - 2012 г.
- Выполнение комплекса работ по модернизации весов с удлинением ГПУ (Грузоподъемное устройство) до 24 метров - 2015 г.
- 1 комплекта автомобильных весов, НПВ 60 т. 18 метров, установлен в г. Екатеринбург - 2015 г.
- 1 комплекта автомобильных весов, НПВ 60 т. 18 метров, установлен в г. Челябинск - 2015 г.
- 1 комплекта автомобильных весов, НПВ 60 т. 18 метров, установлен в г. Уфа - 2015 г.
- ремонт 1 комплекта автомобильных весов другого производителя в г. Бузулук - 2012 г.
- Периодическое обслуживание и ремонт автомобильных весов
- 1 комплект бесфундаментных весов НПВ 40т. 8 метров, установлен на Саяно-Шушенской ГЭС -2014 г.
- 1 автоматизированный комплекс для взвешивания белазов, НПВ 100 т. 18 м. установленный в г.Черемхово - 2013 г.
- 1 комплект бесфундаментных автомобильных весов, НПВ 80т. 18м, установленный в г.Тулун -2015 г.
- 2 комплекта бесфундаментных автомобильных весов НПВ 60 т. 18м, установлены в г.Петровск-Забайкальский - 2015г.
- 2 комплекта бесфундаментных весов, НПВ 60 т. 12 метров, для ООО «Томскнефть-Сервис», установлены в г. Нижневартовск, - 2013г.
- 1 комплект бесфундаментных весов, НПВ 30 т. 12 метров, для ПАО "Востсибнефтегаз" установлен в п.Таежный Красноярского края - 2015 г.
- 1 комплект автоматизированного весового комплекса для взвешивания белазов, НПВ 150т. Габариты ГПУ 16*5,5м., в комплекте с мебелировонной весовой - установлены на территории «ООО Башкирская медь» г.Баймак - 2014г.
- 1 комплект автоматизированного весового комплекса с системой RFID (Радиочастотная идентификация) для взвешивания белазов, НПВ 100 т. Габариты ГПУ 16*5,5м. установлены на территории ОАО «Учалинский ГОК» - г. Учалы - 2014г.
- Сервисное обслуживание всех весов ООО «Башкирская медь» на 2014-2015 гг.
- Модернизация автомобильных весов, НПВ 80 т. установленные другим производителем весов в г. Реж, - 2013 г.
- 25 комплектов автомобильных весов, НПВ 40 т. 6,5 м., для филиалов ООО «Вторчермет НЛМК Урал, Волга, Север, Юг, Пермь, Поволжье и Черноземье - 2011 г. - 11 комплектов автомобильных весов, НПВ 40 т. 6,5 м., для филиалов ООО «Вторчермет НЛМК Запад, Юг, Восток, Север, Пермь - 2012 г. - 3 комплекта автомобильных весов НПВ 60т. 18м, в филиалы Вторчермет НЛМК Центр, - 2013 г. - 2 комплекта автомобильных с НПВ 60 т. 18 м., г.Омск, г.Чебоксары, - 1 комплект вагонных статических весов с НПВ 150 т., в г. Омск, - Строительство фундаментов и проведение монтажа и поверки для вагонных и автомобильных весов филиал Вторчермет НЛМК-Сибирь,г. Омск - 2015 г.
- 1 комплект автомобильных весов, НПВ 80 т. 18 метров, установлен в г. Казань - 2013г.
- 2 комплекта бесфундаментных автомобильных весов: НПВ 80 т. 24 метра, с системой распознавания номеров, Заполярье - 2014-2015 г.
- 4 комплекта автомобильных весов, НПВ 80 т., 22 метра, для ЗАО Ульяновскцемент», г. Новоульяновск - 2015г.
- 2 комплекта автомобильных весов НПВ 80 т., 24 метра, для ЗАО «Невьянский Цементник», г. Невьянск - 2015г.
- 1 комплект автомобильных весов НПВ 100 т., 22 метра, для ЗАО "Катавский цемент" г. Катав-Ивановск - 2015г.
- 1 комплект беcфундаментных весов НПВ 80 т., 18 метров, установлен в г. Нижний Новгород - 2013г.
- 1 комплект автомобильных весов, НПВ 60 т., 18 метров, установлен в г. Белорецк - 2015г.
- 1 комплект автомобильных весов, НПВ 60 т., 18 метров, установлен в г. Калачинск - 2015г.
- Выполнение комплекса работ по строительству фундамента, поставке и монтажу вагонных весов с НПВ 100 тонн для филиала в г. Белорецк - 2016 г.
- Поставка и монтаж конвейерных весов ВКА-600 - 2015 г.
- Весы для емкостей 4 единицы- поставка, монтаж - 2014г.