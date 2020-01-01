Автомобильные весы от Завода Весового Оборудования

⭐⭐⭐⭐⭐ 5 преимуществ автомобильных весов ЗВО:

Весы изготавливаются из стали 09Г2С;

Уникальная ортотропная конструкция не имеющая аналогов в мире;

Современная гибридная цифровая система, вобравшая в себя все преимущества аналоговой и цифровой системы;

Конкурентная цена;

Широкий ассортимент электронных компонентов производителей России, Германии, Кореи, КНР.

Автомобильные весы от Завода Весового Оборудования (ЗВО), представляют собой высокопрочную металлическую конструкцию с комплектом качественного электронного оборудования, предназначенного для измерения массы груженного и порожнего автотранспорта весом от 20 до 200 тонн.

Основным отличием Автомобильных весов ЗВО от других производителей является: улучшенные технические и качественные характеристики, которые в свою очередь увеличивают срок службы весов. А также, дают возможность использовать их, даже в самых жестких климатических условиях, взвешивая практически любой существующий автотранспорт с всевозможными грузами. В доказательство к этому предлагаем ознакомиться с некоторыми параметрами наших автомобильных весов:

Каждый вышеуказанный показатель автовесов соответствует описанию типа средств измерений, и внесен в государственный реестр средств измерений.

Способы взвешивания автотранспорта автомобильными весами

В зависимости от Ваших потребностей, наши автовесы имеют возможность с высокой точностью взвешивать автотранспорт несколькими способами:

Вы можете купить автомобильные весы практически из любой точки, т.к. учитывая вышеизложенное, а также многолетний опыт, Завод Весоизмерительного Оборудования с успехом выполняет поставки весов во все регионы России (Крайний север, Крым, Дальний восток и др.) и страны ближнего зарубежья, в том числе и страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика и др.).

Штат опытных, и высококвалифицированных инженеров и проектировщиков, всегда готовы к выполнению самых сложных Ваших требований: по производству, поставке и монтажу автомобильных весов (климатических и рельефных особенностей места установки автомобильных весов, требований к комплектующим и дополнительному оборудованию, выбору алгоритма работы весов с дополнительным электронным оборудованием и др.). Весь процесс работы по консультированию и исполнению всех Ваших требований на стадии разработки совершенно бесплатный, по итогу которого вы уже совершенно точно будете знать какие автомобильные весы Вам действительно стоит купить.

Основные виды автомобильных весов

Для более удобного выбора комплекта весового оборудования, нами определены основные типы автомобильных весов востребованных на предприятиях определенного рода и направления:

Выполненный проект поставки автовесов в г. Дальнегорск.

Выполненный проект поставки автомобильных весов в г. Оренбург.

Максимальная нагрузка автомобильных весов от 20 до 200 тонн;

Ширина грузоприемного устройства от 2 до 9 метров;

Длинна грузоприемного устройство от 2 до 30 метров;

Количество грузоприемных устройств от 1 до 6 штук.

Диапазон рабочих температур от - 50 до + 50 Со.

Статическое взвешивание (взвешивание с заездом автотранспорта на весовую платформу и полной его остановкой);

Динамическое взвешивание (взвешивание при проезде автотранспорта с установленной скоростью по весовой платформе);

Поосное взвешивание (взвешивание методом суммирования результатов взвешивания каждой оси по отдельности).

чие данных весов является: установка на заранее подготовленный фундамент, что в свою очередь облегчает техническое обслуживание и исключает необходимость дополнительной калибровки весов, в связи с сезонными изменениями положения грунта (просадка и др. колебания). ​ Автомобильные весы «Витязь» - особым отли

​ Автомобильные весы «Ломовик» , «Плутон», «Туран» (более подробно о каждом из данных видов весов можно ознакомиться выше) - особым отличием данных автовесов является: установка на любое имеющееся ровное бетонное или асфальтовое покрытие. Так же без особого труда, данные автовесы можно установить и на дорожные плиты. Данные методы установки позволяют автомобильным весам данной серии, быть мобильными и в любой момент при необходимости за кротчайшие сроки (1-2 дня), перевезти и смонтировать их на любом другом удобном месте.